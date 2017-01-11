Обновлено: добавлен комментарий Кремля.

Глава национальной разведки США Джеймс Клеппер заявил о попытках России вмешаться в исход выборов в «паре десятков» стран. Об этом сообщает агентство Reuters.

О каких именно государствах идет речь и в какой период Россия предпринимала попытки повлиять на их устройство, не уточняется. При этом в США полагают, что Кремль продолжит предпринимать попытки повлиять на политический процесс в других странах.

По данным Клеппера, в ходе американской кампании российские власти сделали ставку на представителя Республиканской партии Дональда Трампа, посчитав, что с ним «будет легче вести дела» из-за его предпринимательской сущности. При этом в новых материалах о вмешательстве России в выборы упоминается, что страна собирала компромат на Трампа, чтобы иметь рычаги воздействия на него. CNN уточняет, что российскую разведку интересовала информация как о финансовых, так и о личных делах кандидата в президенты. Доказательства всех этих заявлений не приводятся, так как они якобы носят секретный характер.

Сам Трамп считает обвинения против России «охотой на ведьм». По его словам, на исход выборов извне никто не влиял.

Несмотря на отсутствие объективных доказательств вмешательства России в избирательный процесс, США готовят новые санкции против страны. В Сенат уже внесли законопроект, затрагивающий интересы частных лиц, а также энергетического и финансового секторов. Ограничения планируется ужесточить как из-за кибератак, так и из-за поведения России на Украине и в Сирии.

UPD (12:15): Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается сбором компромата. По его мнению, подобные обвинения направлены на ухудшение двусторонних отношений между Россией и США. Также он предупредил, что к ухудшению взаимоотношений между странами может привести и введение новых санкций в нефтегазовом секторе, которые отразятся в том числе и на мировой экономике.