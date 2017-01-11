Пресненский суд Москвы отказал изданию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Левиафан» в рассмотрении иска по административному делу о бездействии к российскому правительству, отказавшемуся предоставить график поездок вице-премьера Игоря Шувалова. Об этом юрист Вячеслав Гимади рассказал в Telegraph-канале юридической службы ФБК.

«Обращение с подобным запросом информации было направлено не на получение сведений о деятельности государственных органов, а на явное злоупотребление правом в целях удовлетворения праздного любопытства либо незаконного интереса, что основным началам демократического общества не соответствует», — говорится в заявлении инстанции.

В суде посчитали запрос «Левиафана» не связанным с деятельностью Шувалова, а само издание — нарушившим принцип верховенства права, которое предусматривает «недопустимость злоупотребления правом в любой форме».

Также в заявлении говорится, что административное дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде.

Ранее власти отказались предоставить изданию график поездок Игоря Шувалова. Запрос был подан в рамках расследования полетов Шувалова на частном самолете.

Летом 2016 года ФБК рассказал, что вице-премьер и его жена пользуются частным самолетом, который стоит 62 миллиона долларов. В декларациях чиновника он не отображен. В связи с этим Алексей Навальный требовал отставки Шувалова.

В расследовании перелеты вице-премьера Игоря Шувалова, его семьи и их собак породы корги оценили в 40 миллионов рублей.