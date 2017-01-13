Через два года здание Исаакиевского собора в Петербурге должны на 49 лет передать в безвозмездное пользование Русской православной церкви, распоряжение об этом опубликовано на сайте городского комитета по имущественным отношениям. Еще недавно информация о передаче собора казалась слухом, позже ее подтвердил губернатор Полтавченко, а теперь процесс запущен официально. Только к концу этой неделе стали известны минимальные подробности о будущем Исаакия. The Village отвечает на самые главные вопросы.

Как устроена работа Исаакиевского собора сейчас

Исаакиевский собор вместе со Спасом на Крови и Сампсониевским собором относится к государственному памятнику-музею «Исаакиевский собор». Ранее к нему также относился Смольный собор, который в 2015 году был возвращен в безвозмездное пользование церкви. Сампсониевский собор также сейчас проходит процедуру передачи.

Собор — выдающийся памятник позднего русского классицизма середины XIX века. Внутри проводятся экскурсии, рассказывающие о его скульптуре, художественном убранстве и библейских сюжетах в живописи храма. В подвале здания расположена мемориальная экспозиция, посвященная работе музейных сотрудников в годы блокады Ленинграда. Одной из главных туристических достопримечательностей собора является смотровая площадка колоннады, которая позволяет взглянуть на Петербург с высоты 37 метров.

С 1931 по 1986 год под куполом собора висел самый тяжелый в мире маятник Фуко — устройство, наглядно демонстрирующее суточное вращение Земли. В 2016 году маятник достали из запасников, но вешать на прежнее место не стали.

Стоимость посещения собора составляет 250 рублей. С 1990 года в соборе проходят богослужения, они, как правило, проводятся два раза в день — в 09:00 и 16:00. Верующие могут пройти в собор бесплатно через северный вход. «Фонтанка» уточняет, что в соборе проводится 640 богослужений в год. По воскресеньям на службу собираются около 100 верующих, но в будние дни — не более 15 человек. По решению администрации арендная плата с работающих внутри церковных лавок не взимается.

Как РПЦ добивалась передачи храма

Осенью 2015 года Санкт-Петербургская епархия обратилась к правительству города с просьбой предоставить собор в пользование церкви. Губернатор Георгий Полтавченко ответил отказом, указав, что храм приносит городу прибыль. Решение было поддержано министром культуры Владимиром Мединским, который назвал текущий статус объекта «оптимальным».

На этом борьба за контроль над зданием не прекратилась. 10 апреля с просьбой вернуть Исаакий обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В то же время Фонд возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия» направил в суд иск о незаконности решения городского правительства. Заявление не было принято по формальным причинам. Представители РПЦ отрицали любую связь с действиями активистов.

По сведениям «Фонтанки», повторно отказывая митрополиту Варсонофию, Григорий Полтавченко высказывал готовность передать Исаакиевский собор после личной встречи с патриархом. До этого, по словам вице-губернатора Владимира Кириллова, патриарх Кирилл уже обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть собор. В итоге встреча Полтавченко и патриарха Кирилла состоялась в середине декабря 2016 года. Источники в администрации города тогда утверждали, что по ее итогам началась подготовка документации по передаче собора под контроль церкви.

12 января на сайте комитета по имущественным отношениям было опубликовано распоряжение, предполагающее передачу Исаакиевского собора на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ. При этом опубликованной заявки от самой Церкви, как положено по закону, до сих пор никто не видел.

Какова экономическая подоплека передачи

Исаакиевский собор — один из самых посещаемых музеев в России и единственный, не получающий дотаций из бюджета. Каждый год храм посещают не меньше 3,5 миллиона человек (при этом, по информации музея, только 1 % из них являются паломниками). Так, выручка музея от оказания платных услуг в 2015 году составила 728 393 000 рублей (больше 90 % приходится на продажу билетов). В прошлом году общие доходы музея составили 783 миллиона рублей, из них более 100 миллионов рублей было потрачено на реставрацию, 100 миллионов рублей было выплачено в качестве налогов. Остальные средства были направлены на содержание соборов музейного комплекса.

Церковь, в свою очередь, уже дала понять, что не намерена брать на себя значительные финансовые обязательства. Глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что РПЦ рассчитывает на бюджетное финансирование. Позднее в комментарии «Коммерсанту» Чернега упомянула, что закон позволяет разделить бремя по содержанию собора между собственником (Санкт-Петербургом) и пользователем (РПЦ).

Наконец, в четверг точки над «i» расставил вице-губернатор Михаил Мокрецов: собор останется в собственности Петербурга, все расходы по реставрации собора после передачи РПЦ также будет нести город, оплачивать оперативное содержание и нужды собора будет митрополия.

Как заявил председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин, на содержание собора должно хватить денег от экскурсионной деятельности (плату за вход, как выяснилось позже, в рамках новой модели в РПЦ брать не собираются). «Если нам не будет хватать средств, и это будет объективно, люди это увидят — я вас уверяю: принесут и помогут», — добавил он.

Когда собор передадут Русской православной церкви

Согласно официальному распоряжению до 1 марта комитет имущественных отношений с комитетом по культуре должны определить возможность изъятия объекта из оперативного управления музея. До 1 июня нужно будет составить перечень музейных предметов, а в течение двух лет — заключить договор о передаче РПЦ в безвозмездное пользование музейных предметов и коллекций, находящихся в храме. Затем в течение месяца — «принять решение о подготовке распоряжения об изъятии объекта из оперативного управления музея». Таким образом, если все пойдет по плану, собор окончательно передадут церкви не раньше марта 2019 года.

Ранее председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин отмечал, что сама процедура передачи собора РПЦ может занять до шести лет. По оценкам директора музея Бурова, из-за длительного оформления бумаг переходный период может занять от 24 до 36 месяцев. В своих подсчетах Буров учитывает, что на передачу Сампсониевского собора, при которой был задействован 141 предмет, ушло полтора года. В Исаакиевском соборе музейных предметов насчитывается несколько тысяч.

Как будет работать Исаакиевский собор, когда его передадут РПЦ

Власти и церковь на пресс-конференции в четверг прояснили лишь несколько моментов, связанных с будущим собора. Во-первых, как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, вход в собор будет бесплатным. Во-вторых, по словам главы Патриаршего совета по культуре епископа Тихона (Шевкунова), вход в Исаакиевский собор после его передачи РПЦ будет частично ограничен только на время проведения литургий. Он заметил, что эти ограничения не предусматривают закрытие храма как такового. Посетителям просто будет предложено обойти центральную часть собора, где проводятся службы.

На ключевой вопрос — что будет с музейными фондами в соборе (те самые несколько тысяч предметов, признанных музейными) — точного ответа до сих пор не может дать ни один участник процесса. По словам Легойды, музейная деятельность в Исаакиевском соборе будет не только продолжена, но и расширена, однако как это будет осуществлено технически, не уточняется.

Как рассказала «Интерфаксу» игумения Ксения (Чернега), в соответствии с законом № 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» при переходе прав пользования музею должно быть предоставлено равноценное здание. «Вся музейная деятельность в Исаакии на сегодня сосредоточена на экспонировании самого церковного пространства и архитектурных особенностей», — утверждает она. Игумения предполагает, что если музей останется в здании храма, то город должен будет решить, каким образом провести его правовое оформление.

Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов заявил «Коммерсанту», что передача музейных ценностей церкви — «длительный процесс, который потребует согласования министерства культуры и подписания соглашения с РПЦ». Многие предметы охраны неотделимы от самого собора. В каждом случае решение о расположении будет приниматься индивидуально. Часть экспонатов музея точно переедет на площади на Большой Морской и Думской улицах.

Характерно, что в ответе Минкультуры на запрос «РБК» указано, что возможность сохранения за собором нынешних музейных функций существует только «теоретически». Сложности для совместного существования храма и музея объясняются «в том числе кардинальным различием предметов реализации музейных и религиозных функций», считают в министерстве.

Каковы доводы РПЦ

По словам главы паломнического отдела Санкт-Петербургской епархии Владимира Деревенева, сейчас в соборе «слишком много храма, слишком мало молитвы». Он сетует на то, что Исаакий закрыт по средам вне зависимости от церковных праздников, а службы проводятся в усеченном виде.

«Нам нужно быстренько с семи до девяти отслужить — а потом пошли потоком иностранцы, экскурсии. Потом опять быстренько отслужили — все, выметайтесь. И снова: экскурсии, экскурсии, экскурсии. Ну, так не делается, не так должно быть устроено. Экскурсии не могут быть важнее и значимее службы», — вторит ему глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин (цитата по ТАСС).

«Я думаю, что в год столетия революции очень правильно вернуть на места то, что было перевернуто вверх ногами», — рассказал председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин. Он также понадеялся, что в конечном итоге музейная деятельность в храме будет только развиваться, экскурсии станут «более объективными, более полноценными».

Передачу Исаакиевского собора также поддержал спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. По сообщениям ТАСС, Макаров заявил, что принятое решение соответствует не только пожеланиям верующих, но и требованиям федерального закона. Макаров пообещал, что храм будет открыт для посетителей всех конфессий. «Всяческие призывы не выполнять закон расцениваются как подстрекательство, а те, кто призывает не выполнять закон, — это провокаторы и поджигатели», — напомнил спикер.

Активисты проекта «Свидетели Конституции» участвуют в акции у Исаакиевского собора

Почему многие против передачи собора РПЦ

Аргументов у противников несколько. Во-первых, дополнительные траты появятся у петербургского бюджета: собор в его нынешнем виде не только содержал себя и другие объекты, относящиеся к музейному комплексу, но и фактически оплачивал дорогостоящие реставрационные работы. РПЦ же готова взять на себя только оперативное содержание Исаакия. Николай Буров заявил ТАСС, что реставрационные работы в храме распланированы до 2028 года. На данный момент администрация музея пытается подсчитать ущерб, который понесет городской бюджет при изменении статуса собора. По сути, после отмены платы за вход горожане будут оплачивать туристам посещение популярнейшего экскурсионного объекта.

Во-вторых, в государственном музейном комплексе «Исаакиевский собор» заявили, что передача здания собора РПЦ «приведет к уничтожению музея в нынешнем виде»: собор является важным источником дохода музея, и после передачи здания РПЦ музей перестанет быть самоокупаемым. Также в результате без работы могут остаться 400 сотрудников музейного комплекса.

В-третьих, многие справедливо опасаются, что, несмотря на обещания, музейная и экскурсионная работа в соборе в результате будет ограничена: о приоритете храма над музеем представители Церкви говорят открыто. Кроме того, оппоненты отмечают, что передача собора исторически несправедлива: еще до революции из-за высоких трат на содержание храм был в государственной собственности, находясь под управлением МВД, а не Церкви.

Как собираются протестовать

Оппозиционные депутаты Законодательного собрания Петербурга Максим Резник (фракция «Партии роста»), Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), Борис Вишневский и Михаил Амосов («Яблоко») собираются не допустить передачи Исаакиевского собора Церкви. Резник призывает вдохновиться примером «Охта-центра», когда в 2011 году под давлением общественного мнения правительство города отказалось от строительства делового центра и небоскреба «Газпрома» на правом берегу Невы. Впрочем, эксперты, опрошенные The Village, сомневаются, что в случае с Исаакиевским общество готово на такие же активные протесты.

Свой запрос направил в Смольный Борис Вишневский. Он предлагает уточнить условия передачи памятника в соответствии с законом и создать комиссию для рассмотрения спорных ситуаций при передаче имущества религиозного значения. Также депутат намерен подать в суд.

11 января на колоннаде Исаакиевского собора движение «Весна» разместило протестный баннер, а 12 января активисты проекта «Свидетели Конституции» провели у собора несогласованную акцию: они встали перед зданием на колени и вслух прочли несколько статей Конституции. Уже понятно, что в этом году Исаакиевский собор станет центром притяжения политического акционизма.

Вечером в пятницу инициативная группа собирается провести митинг на ступенях собора. Оппозиционные партии Санкт-Петербурга объявили о создании коалиции с целью не допустить передачи храма РПЦ. Против решения властей также открыто выступил Союз музеев России, которым руководит Михаил Пиотровский.

К полудню 13 января петиция против передачи Исаакиевского собора РПЦ на сайте Change.org набрала более 160 тысяч подписей.

фотографии: обложка – Елена Пальм/ ТАСС, 1 – Музей-памятник «Исаакиевский собор», 2 – Николаев Сергей/ ТАСС