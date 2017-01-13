Суд арестовал Мару Багдасарян, которая вместе с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым участвовала в гонках на автомобиле «Гелендваген», за уклонение от исправительных работ. Кроме того, у девушки нашли 55 неоплаченных штрафов, передает ТАСС.

По решению суда, Багдасарян направили на обязательные работы на 595 часов, но приступила она к ним спустя два дня после установленного законом срока. За это девушке предстоит провести в СИЗО 15 суток.

Багдасарян выполняет обязательные работы подсобным рабочим в ГБУ «Жилищник».

В мае автомобиль Mercedes Geländewagen без номеров, принадлежащий сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову, устроил гонки с полицией, неоднократно нарушая правила дорожного движения. При этом Шамсуаров сидел на пассажирском сиденье и вел видеотрансляцию событий.

Следственный комитет возбудил в отношении находившихся в машине лиц уголовное дело об оскорблении представителей власти (статья 319 УК РФ), а также об угрозе применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).