По итогам 2016 года Роскомнадзор заблокировал 160 сайтов, рассказывающих о способах уклониться от службы в армии. Об этом сообщает газета «Известия».

Юридические онлайн-консультации, обещающие помощь в зачислении в аспирантуру или содействие в прохождении медобследований с целью «откосить» от армии, и другие интернет-ресурсы подобного рода признают незаконными в соответствии с пунктом 6 части 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он запрещает распространение данных о деяниях, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. Эта же норма используется, например, для блокировки онлайн-аптек или сайтов с рецептами взрывчатки, советами по даче взяток или инструкциями по подделке документов.

Ранее в Минобороны сообщили, что за время осеннего призыва 2016 года к административной ответственности привлекли 11,5 тысячи человек. Большинство — за неявку по повестке без уважительных причин и уклонение от прохождения медицинского освидетельствования. Дела еще 900 граждан направили в следственные органы для привлечения их к уголовной ответственности.