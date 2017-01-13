Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожаловался на сложную жизнь и поделился тем, что знаком с проблемой отсутствия денег. Об этом сообщает РИА «Новости».

Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ

При этом Медведев добавил, что в России самые длинные новогодние праздники и они, «слава богу, для страны и для людей, наконец, завершаются».

Эти слова премьер сказал на церемонии награждения премиями правительства РФ 2016 года в области СМИ, на которой также пообещал журналистам чаще давать «лайки» от правительства. Перед этим один из лауреатов премии Георгий Бовт назвал «лайком» свою награду. «Используя только что примененный термин, будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и „лайки“ со стороны власти, потому что от нас тоже кое-что зависит — от тех, кто принимает исполнительные решения», — сказал Медведев.

В мае 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал крымским пенсионерам о причине, по которой правительство не индексирует выплаты.

«Индексации пенсий нигде нет. Просто денег нет. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — посоветовал тогда премьер-министр России.