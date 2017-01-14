У памятника Грибоедову на Чистых прудах полиция задержала более 40 участников оппозиционной акции, передает «Интерфакс».

«Этот народный сход не был согласован, поэтому задержания начались сразу же. На данный момент задержаны более сорока человек», — рассказали в организации «Новая оппозиция».

Там также сообщили, что задержанных везут в отдел полиции по Басманному району. Среди задержанных — журналист и фотограф Андрей Зубец.

«Сход продолжается, но людей осталось мало — человек двадцать», — добавили представители организации.

Среди требований участников акции было «согласование антикризисного митинга» и поддержка осужденного оппозиционера Ильдара Дадина, который жаловался на пытки в колонии.