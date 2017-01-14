Московская полиция задержала режиссера Театра.doc Всеволода Лисовского и актрису Марину Карлышеву, приняв действие спектакля «Неявные воздействия» за реальную попытку самоубийства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По сценарию Карлышева, стоя на балконе, кричала, что совершит самоубийство. Патрулировавшие улицу полицейские приняли представление за реальность, после чего задержали актрису и режиссера Всеволода Лисовского с целью пресечения суицида», — рассказали в пресс-центре Марии Бароновой, координатора Правозащиты Открытой России, представляющей интересы театра.

Когда полицейские поняли, что происходящее — часть постановки, они извинились перед задержанными и отпустили их.

Спектакль «Неявные воздействия» исполняется не на сцене, а в городском пространстве — «на улицах и в торговых центрах, в заброшенных домах и на площадях, в кабинках общественного туалета и в парках, в метро и в тесных коридорах частных квартир». До покупки билетов зрители не знают, где пройдет спектакль.