Басманный суд Москвы отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на сотрудников Следственного комитета, которые якобы следили за его семьей. Об этом сообщает ТАСС.

Политик настаивал на возбуждении уголовного дела против сотрудников СКР, которые якобы следили за его женой и детьми с использованием «специальных технических средств». В частности, он жаловался на то, что его семью засняли в очереди в посольство США и при посадке на самолет в детский языковой лагерь, и неоднократно упоминал, что за ним самим постоянно следуют несколько автомобилей.

Однако в СКР отказались от возбуждения дела. Суд посчитал это решение обоснованным из-за недостаточного количества доказательств о слежке. При этом в постановлении отмечается, что оснований для проверки жалобы политика не имелось.