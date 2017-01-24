В воскресенье, 26 февраля, в Москве пройдет второй марш памяти убитого политика Бориса Немцова. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

В оргкомитет акции вошли партии «Солидарность», «Парнас», «Яблоко», «Открытая Россия», «Партия прогресса», «Партия 5 декабря», Либертарианская партия, «Выбор России», движение «За права человека», Московская Хельсинкская группа и другие организации.

По словам председателя «Фонда Бориса Немцова» Владимира Кара-Мурзы, шествие пройдет от Славянской площади до Большого Московорецкого моста, на котором был убит Немцов.

Документы на согласование акции еще не поданы.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на субботу, 28 февраля 2015 года. Киллер произвел в сторону политика несколько выстрелов, четыре из которых попали в цель. По делу арестовали пятерых выходцев из Чечни — Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шагита Губашева, Хамзата Бахаева и Тамерлана Эскерханова.