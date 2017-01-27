Алексей Навальный — о «разоблачении» его доходов журналистами НТВ
Оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный прокомментировал фильм телеканала НТВ «Гражданин Навральный», где рассказывает о доходах главы ФБК.
Я впечатлен плотностью наружного наблюдения, которое ведется не только за мной или за мной и семьей, а даже и за членами семьи отдельно от меня. Нас снимали с лодки (!!) даже в карельской глуши на Сямозере. То есть сидишь на крыльце, смотришь — рыбаки вдалеке. А это ФСБшники с удочками и камерами.
Алексей Навальный, глава Фонда борьбы с коррупцией
Оппозиционера удивило, что камеры наблюдения были установлены во всех гостиницах, где он был за последнее время. Что касается стоимости его пакета акций, то по словам Навального, «везде смело прибавили один-два ноля», потому что реальные суммы не так интересны. Тут же оппозиционер приводит таблицы с акциями и расчеты.
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