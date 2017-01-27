Я впечатлен плотностью наружного наблюдения, которое ведется не только за мной или за мной и семьей, а даже и за членами семьи отдельно от меня. Нас снимали с лодки (!!) даже в карельской глуши на Сямозере. То есть сидишь на крыльце, смотришь — рыбаки вдалеке. А это ФСБшники с удочками и камерами.

Алексей Навальный, глава Фонда борьбы с коррупцией