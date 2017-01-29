В воскресенье, 29 января, в сквере на Суворовской площади состоялся митинг за сохранение в Москве троллейбусной сети. The Village собрал фото и видео с мероприятия из социальных сетей.

Митинг за троллейбус прошёл отлично и собрал заявленную тысячу человек! — Дмитрий Мартыненко (@martynenko_dr) 29 января 2017 г.

Примерно в три раза больше людей чем на митинге по Триумфалке — Максим Кац (@max_katz) 29 января 2017 г.

Таймлапс выходящих с площади после митинга троллейбусов. Реально много неравнодушных. pic.twitter.com/Xo9BlOXrsP — Constantine (@CKonovalov) 29 января 2017 г.

Несмотря на то что митинг был согласован с властями, сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников мероприятия. Среди них оказались активисты с плакатами «Мэрию под суд», «Собянин — вор московского бюджета» и «Путин — предатель России».

Только что задержали человека за плакат «мэрию под суд» — Максим Кац (@max_katz) 29 января 2017 г.

Митинг в защиту московского троллейбуса организовал муниципальный депутат Максим Кац. Он выступает против полного отказа от этого вида транспорта в пользу дизельных автобусов, запланированного мэрией Москвы к 2020 году. По его мнению, это приведет к росту расходов на топливо и ухудшению экологии.