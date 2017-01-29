Митинг за сохранение троллейбусов в Москве
В воскресенье, 29 января, в сквере на Суворовской площади состоялся митинг за сохранение в Москве троллейбусной сети. The Village собрал фото и видео с мероприятия из социальных сетей.
Несмотря на то что митинг был согласован с властями, сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников мероприятия. Среди них оказались активисты с плакатами «Мэрию под суд», «Собянин — вор московского бюджета» и «Путин — предатель России».
Митинг в защиту московского троллейбуса организовал муниципальный депутат Максим Кац. Он выступает против полного отказа от этого вида транспорта в пользу дизельных автобусов, запланированного мэрией Москвы к 2020 году. По его мнению, это приведет к росту расходов на топливо и ухудшению экологии.
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