Российское правительство отказалось от идеи снять запрет на въезд ВИЧ-инфицированных граждан в страну. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на новую версию проекта плана по реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ.

Изначально Минздрав предлагал отказаться от этих ограничений для борьбы с дискриминацией ВИЧ-инфицированных. Однако МВД и Минэкономразвития выступили против отмены запрета. По их мнению, это может негативно сказаться на защите здоровья населения и поставить под угрозу национальную безопасность страны. Более того, ведомства выступили за ужесточение проверок на границе.

Кроме того, в Минэкономразвития усомнились и в необходимости отмены запрета на усыновление детей людьми с ВИЧ. Ведомство не стало настаивать на исключении этого пункта из проекта, поэтому Минздрав его сохранил.

Также свои претензии к документу высказал Минюст. Министерство не устроили положения, касающиеся борьбы с ВИЧ-диссидентами, в особенности предложение привлекать их к ответственности за распространение недостоверной и опасной для здоровья информации о вирусе. В результате эту часть плана свели до борьбы с призывами отказаться от лечения.

По данным Минздрава, ситуация с заболеваемостью СПИДом в России носит характер эпидемии. На конец 2015 года в стране насчитывалось 824,7 тысячи зараженных при общем охвате медицинским освидетельствованием лишь 19,3 % населения. При этом лишь 37,3 % больных находились под диспансерным наблюдением и получали антиретровирусную терапию. В среднем в России фиксируется ежегодное увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфицирования на 10 %. Чтобы исправить ситуацию, осенью 2016 года правительство приняло государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ.