Обновлено: добавлен комментарий Навального о признаках манипулирования процессом.

Приставы доставили Алексея Навального в Ленинский районный суд в Кирове на заседание по пересмотру дела «Кировлеса». Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Начали. — Alexey Navalny (@navalny) 1 февраля 2017 г.

Также в зале суда присутствует второй фигурант дела — Петр Офицеров.

Во вторник, 31 января, Навального принудительно вывели из офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве, чтобы затем доставить в Киров.

Пять приставов шли со мной до зоны контроля. Двое полетят со мной в самолёте. Чувствую себя персонажем фильма "Отряд самоубийц" #thuglife — Alexey Navalny (@navalny) 31 января 2017 г.

Приставы действовали в соответствии с решением суда, согласившегося с ходатайством гособвинения о необходимости обеспечить принудительный привод подсудимых на заседания. До этого Навальный и Офицеров дважды не явились в суд — 27 и 30 января.

UPD (11:15): Алексей Навальный заявил, что решение о его принудительном приводе в зал суда свидетельствует о манипулировании процессом.

«Я добровольно приезжаю на процесс, за мной по Москве бегает куча приставов. Пять человек меня вчера сопровождали на рейс, на который я вполне добровольно купил билет. Для чего это все? Это просто признаки какого-то странного дирижирования, манипулирования процессом», — приводит фрагмент его выступления на заседании по делу «Кировлеса» телеканал «Дождь».

Производство по делу «Кировлеса» возобновили из-за вердикта Европейского суда по правам человека, который в феврале 2016 года заключил, что в России нарушили право Навального и второго фигуранта дела, Петра Офицерова, на справедливое судебное разбирательство. При этом политической подоплеки в деле «Кировлеса» суд не нашел. ЕСПЧ обязал власти России выплатить Навальному и Офицерову компенсации на общую сумму более 87 тысяч евро. Россия подала апелляцию на это решение, однако в августе она была отклонена.