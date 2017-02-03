Россельхознадзор с 6 февраля вводит запрет на поставку говядины из Минской области в Россию. Об этом рассказал «РБК» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В ведомстве белорусский предприятия заподозрили в том, что они используют украинское и европейское мясо. Кроме того, отмечается на этих предприятиях не соблюдались ветеринарные правила.

«Все выявленные случаи подтверждают наличие на территории Минской области Белоруссии мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское», — объяснил Данкверт.

Белорусская сторона отказалась проводить проверку подозрений российского ведомства.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подать в суд на главу Россельхознадзора.