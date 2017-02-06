Федеральная служба безопасности заявила, что создание пограничной зоны на границе России и Белоруссии не предполагает введения контроля и открытия контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска», — говорится в сообщении.

При этом в ФСБ заявили, что пограничная зона введена для «пресечения транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей».