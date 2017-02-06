Директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина, которая обвиняется в растрате и экстремизме, обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на условия своего домашнего ареста. Об этом со ссылкой на ее адвоката и руководителя «Команды 29» Ивана Павлова сообщает «Интерфакс».

«Власти не предоставили нам убедительного обоснования ни одного из продлений домашнего ареста в деле Шариной. Мы просим ЕСПЧ установить нарушение властями сразу нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выраженные в том, что очередное продление домашнего ареста в отношении Шариной не являлось необходимым, повлекло за собой чрезмерную длительность досудебного содержания, а также не было должным образом мотивировано», — заявил Павлов.

Ранее адвокаты Шариной обжаловали постановление Пресненского суда Москвы о продлении ареста в судебную коллегию по уголовным делам городского суда столицы. Суд оставил жалобу без удовлетворения.

Руководитель Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 года. По данным следствия, Шарина якобы распространяла среди читателей книги украинского общественного деятеля Дмитрия Корчинского, которые суд признал экстремистскими.

Против Шариной завели дело по статье 282 Уголовного кодекса — «Возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Позже ей также предъявили обвинение в растрате.