Во вторник, 7 февраля, российские кинематографисты опубликовали открытое письмо о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Эта картина стала предметом горячей дискуссии между православными активистами и работниками культуры, не успев выйти в прокат. К спору даже привлекли прокуратуру. В своем письме кинематографисты заявляют, что хотят «жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена». The Village решил вспомнить, какие инструменты применяются в России для срыва и отмены выставок, кинопоказов, спектаклей и концертов.

Проверки городскими службами

В октябре 2014 года «Театр.doc» был вынужден покинуть свое помещение в Трехпрудном переулке, которое занимал с 2002 года. Тогда руководитель театра Елена Гремина сообщила, что городские власти в одностороннем порядке расторгли с ними договор аренды помещения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ничего не слышал о ситуации. «В Москве много театров, которые занимаются бог знает чем», — сказал он.

Позже департамент городского имущества объяснил выселение театра незаконной перепланировкой. При этом, по словам Греминой, «незаконная перепланировка» проводилась по требованию пожарных: находящийся в подвале жилого дома театр превратил одно из окон во вход. Ранее зрители входили в «Театр.doc» через черный ход жилого дома.

Похожую схему использовали и с фестивалем Outline, который должен был пройти на территории Московского завода автоматических линий и специальных станков 2 июля 2016 года. За несколько часов до начала мероприятия его отменили по решению прокуратуры. Власти города утверждали, что организаторы Outline подали заявку на проведение фестиваля не за 30 дней, как положено по закону, а только 29 июня. Кроме того, по словам чиновников, организаторы якобы не поставили власти в известность о том, что устранили нарушения пожарной безопасности.

Борьба с наркотиками

В августе 2016 года полиция под предлогом проверки посетителей на хранение наркотиков сорвала выступление Dusty Kid в клубе «Конструктор». Месяцем позже концерт группы «Пасош» в саратовском баре «Метро» прервала группа людей, представившихся сотрудниками Госнаркоконтроля, хотя ведомство еще в 2004 году переименовали в ФСКН, а ФСКН упразднили весной 2016 года.

Впрочем, сценарий этот не новый: в 2014 году концерт группы Cannibal Corpse в Нижнем Новгороде отменили из-за проведения службой по контролю за оборотом наркотиков операции «Дискотека-2014».

В Самаре в том же 2014 году предлогом для срыва концерта Noize MC стала проверка службы наркоконтроля, которая якобы получила информацию о том, что в клубе «Звезда», где должен был состояться концерт, распространяются наркотики.

Православные активисты

В конце сентября в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер закрыли выставку «Без смущения» американского фотографа Джока Стёрджеса. Решение приняли после проверки, которую организовал глава комиссии по безопасности Общественной палаты Антон Цветков. Проверке Цветкова предшествовали жалобы детского омбудсмена Анны Кузнецовой и сенатора Елены Мизулиной. Цветков заявил, что получил множество обращений от граждан, которые были «возмущены тем, что в пяти минутах от Кремля проходит выставка известного скандального фотографа, который знаменит тем, что фотографирует голых и обнаженных детей».

Во время проверки Цветкова вход в здание перекрыли сотрудники центра профилактики правонарушений и оперативный отряд «Офицеров России». В тот же день помощник муниципального депутата Замоскворечья Игоря Брумеля Александр Петрунько облил собранные на выставке фотографии. Его признали виновным в мелком хулиганстве и арестовали на семь суток.

Из-за жалоб православных активистов был также отменен российский тур польской группы Behemoth в 2014 году.

В том же году на сцене Новосибирского театра оперы и балета показывали спектакль-оперу «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина. Он интерпретировал произведение Рихарда Вагнера. После премьеры спектакля митрополит Новосибирский и Бердский Тихон обратился в прокуратуру с жалобой на Бориса Мездрича (который тогда занимал пост директора театра) и самого Кулябина. Против них возбудили административные дела за умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания.

В марте мировой суд Центрального района Новосибирска прекратил производство по делам Мездрича и Кулябина. Но министр культуры Владимир Мединский уволил Мездрича, а новый директор театра Владимир Кехман убрал оперу из репертуара.

В начале августа 2016 года активисты религиозного движения «Божья воля» устроили погром на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в московском Манеже. Перед началом акции лидер движения Дмитрий Цорионов, более известный как Энтео, заявил собравшимся, что экспонаты нарушают закон о защите чувств верующих, после чего активисты начали громить скульптуры и рельефы на тему распятия Христа, датированные 60–70-ми годами прошлого столетия.

Угроза взрыва

В марте 2016 года концерт «Собери автобус» в поддержку пострадавшего при нападении на журналистов в Ингушетии водителя Башира Плиева перенесли из-за поступившей в полицию информации о том, что в клубе «Дич», где должно было проходить мероприятие, якобы заложена бомба.

Двумя годами ранее выступление Мэрилина Мэнсона на фестивале Park Live на ВДНХ отменили из-за того, что перед его выходом на сцену поступило сообщение о заложенной бомбе.

Ни в одном из этих случаев взрывные устройства найдены не были.