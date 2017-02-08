Многодетная мать Светлана Дель отказалась от иска к органам опеки и полицейским, в котором она просила признать незаконным изъятие у ее семьи десяти приемных детей. Об этом со ссылкой на ее адвоката, руководителя «Команды 29» Ивана Павлова, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня Светлана Дель через нас передала суду заявление об отказе от административного иска. Мы надеемся, что этот отказ переведет урегулирование данного инцидента в другое, пусть не судебное, но все же существующее русло», — заявил Павлов после заседания в Зеленоградском суде.

По его словам, речь идет не о мировом соглашении, «так как судом был принят отказ от административного иска». Он также добавил, что Дель «во всех своих решениях руководствуется благополучием детей».

В начале января органы социальной защиты забрали десять приемных детей из семьи Михаила и Светланы Дель, которые проживают в Зеленограде. Супруги заявили, что им не предъявили документов в связи с изъятием детей. Департамент социальной защиты Москвы утверждал, что решение об изъятии детей было принято после обнаружения сотрудником детского сада у одного ребенка следов побоев.

Психологи, которые общались с изъятыми детьми, рассказали, что они жаловались на побои со стороны приемного отца. Следственный комитет завел в отношении Михаила Деля уголовное дело по статье «побои» (116 УК РФ). Другое дело завели на сотрудников органов опеки, которых подозревают в халатности. Светлана Дель обратилась в суд с просьбой признать незаконными действия сотрудников отдела опеки, которые изъяли детей. Семья Дель также подала иск о признании незаконными распоряжений департамента социальной защиты столицы о расторжении договоров опеки над восемью детьми. Двоих детей передали под опеку матери Светланы Дель.

7 февраля российский президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Адвокат Иван Павлов считает, что в связи с этим обвинения с Сергея Деля могут быть сняты.