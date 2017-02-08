Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций заявил о неизбежности «прекрасного будущего» для страны. Об этом сообщает «РИА» Новости.

Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно владимир путин, президент России

Президент также поздравил лауреатов премии с Днем российской науки.