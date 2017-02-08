Бывшее руководство Российского авторского общества выводило деньги из организации при помощи нелегальных схем. Об этом представители РАО заявили The Village. В обществе ссылаются на предварительные выводы независимого аудитора — консалтинговой компании ФБК Grant Thornton.

«В настоящее время аудиторской компанией ФБК проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности РАО за 2014–2016 годы. Подробный отчет будет представлен на конференции в апреле, тем не менее уже сейчас приходится констатировать, что в ходе проверки были выявлены многочисленные факты нарушения действующего законодательства, включая перечисление средств по фиктивным основаниям и завышение расходов. Причем наибольший объем таких платежей отмечается во втором полугодии 2016 года», — приводятся в сообщении РАО слова генерального директора организации Максима Дмитриева.

В 2016 году на счета РАО поступило 4,7 миллиарда рублей, из них 1,6 миллиарда рублей общество потратило на себя. На данный момент Grant Thornton проверила платежи на 295 миллионов рублей: в 75 % выявлены «признаки фиктивности». Также отмечается, что к концу 2015 года средний ежегодный убыток РАО составлял 200 миллионов рублей.

«Таким образом, уже на конец 2015 года РАО имело невыполнимое обязательство перед авторами на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Очевидно, что на конец 2016 года ситуация стала только хуже. В ближайшее время мы получим окончательные итоги аудита и сможем сделать выводы и сформировать предложения по оздоровлению нашей организации», — добавил Дмитриев.

По его словам, которые приводят «Ведомости», эти деньги распределялись по «непонятным основаниям» по десяткам компаний-однодневок и индивидуальных предпринимателей, которые владеют правами на неизвестные песни и музыку. Это статистика за 2016 год, однако есть данные, что экс-менеджмент выводил деньги из общества долгие годы, утверждает Дмитриев.

В августе 2016 года Дмитриева выбрали главой авторского общества только частью авторов, являющихся членами РАО. Это произошло на внеочередной конференции организации 31 августа, во время которой авторы сместили с поста главу общества Сергея Федотова, его мать и замгендиректора РАО Веру Федотову и авторский совет организации.

Они объяснили это тем, как РАО платит авторские вознаграждения: многие не получали их совсем, другие авторы считали, что РАО им недоплачивает. Старый авторский совет общества назвал ситуацию «попыткой рейдерского захвата РАО». Минюст утвердил кандидатуру Дмитриева в декабре 2016 года.

Федотов, которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве, в январе 2017 года заключил досудебное соглашение со следствием. Он находится под арестом с июня 2016 года по обвинению в мошенничестве с недвижимостью в особо крупных размерах. Полиция обвинила Федотова в выводе из РАО недвижимости более чем на 500 миллионов рублей через ЗАО «СЭК».

Российское авторское общество получило государственную аккредитацию на коллективное управление интеллектуальными правами в 2008 году. В 2013-м ее продлили еще на десять лет. Организация собирает отчисления с телеканалов, радиостанций, кафе и любых общественных заведений, где звучат музыкальные произведения, в пользу их авторов — композиторов и поэтов-песенников. Сборы РАО по итогам 2015 года составили около 4,5 миллиарда рублей.