Пресненский суд Москвы решил не арестовывать преподавателя математики Дмитрия Богатова, задержанного по делу о призывах к массовым беспорядкам, сообщает из зала суда корреспондент «Медузы».

Подозреваемого отпустили в зале суда, с него возьмут подписку о невыезде.

В суде Богатов заявил, что не призывал к массовым беспорядкам и попросил отправить его под домашний арест.

В ночь с 5 на 6 апреля в квартире Богатова прошли обыски. Полиция изъяла все находившиеся в доме электронные носители информации — компьютеры, ноутбуки, планшеты и телефоны включая технику, принадлежащую супруге подозреваемого. По версии следствия, именно Богатов призывал пользователей YouTube и социальных сетей выйти на Красную площадь в Москве и на центральные улицы в других городах России, чтобы провести не согласованные с властями акции протеста против коррупции и действующего в стране режима.