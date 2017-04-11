Преподаватель математики Дмитрий Богатов, арестованный по делу о призывах к массовым беспорядкам 2 апреля, оказался администратором выходного узла анонимной сети Tor. Об этом сообщает онлайн-издание «Медиазона» со ссылкой на расследование пользователя Geektimes Леонида Евдокимова.

Из него следует, что вечером 5 апреля за несколько часов до обыска у Богатова из сети пропал узел, администрируемый пользователем под ником Dmitry Bogatov с электронной почтой KAction@gnu.org. Этот адрес упоминался и на личной странице Богатова, что свидетельствует о том, что это, скорее всего, один и тот же человек.

Учитывая, что Tor позволяет пользователям сети использовать IP-адреса, зарегистрированные на держателя выходного узла, на самом деле материалы с призывами выйти на Красную площадь и центральные улицы других городов России мог распространять не Богатов.

«Если позиция обвинения основывается на совпадении IP-адреса, то теперь в зону риска попадают также операторы открытых Wi-Fi-точек в публичных местах, пользователи VPN-сервиса Hola, который работает по несколько схожему принципу, не говоря о зараженных персональных компьютерах и ботнетах из роутеров», — предупреждает Евдокимов.

Ранее адвокат Богатова также предположил, что IP-адрес его подзащитного использовали злоумышленники.