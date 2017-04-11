Руководитель некоммерческой организации «Центр исследований легитимности и политического протеста» Евгений Венедиктов создал систему «Демон Лапласа», которая выявляет в социальных сетях записи с запрещенным в России контентом. Об этом сообщает «Новая газета».

Сформированные системой списки организация направляет в прокуратуру и МВД через их интернет-приемные.

«Только за четвертый квартал 2016 года мы обнаружили больше 10 тысяч экстремистских публикаций в десяти регионах страны. Мы не квалифицируем их по статьям, а констатируем факт публикации. Обращений много: центральная Россия и Северный Кавказ, северо-запад страны, Сибирь и юг. Мы не ведем статистики привлечения к ответственности — это дело полиции», — заявил Венедиктов изданию.

Он рассказал, что идея заняться мониторингом социальных сетей появилась после поездки в Киев в 2014 году, где он искал «мобилизационный фактор выхода людей» и решил, что им стал Twitter-аккаунт журналиста Мустафы Найема.

«Грань между экстремизмом и критикой каждый проводит для себя сам. Мы считаем незаконными те записи, что уже запрещены судами в России. Экспертиза таких роликов находится за пределами наших уставных целей», — поясняет он.

Он не считает свою деятельность доносительством. «Если бы мы отправляли данные о всех подписчиках такого (экстремистского. — Прим. ред.) рода сообществ в полицию, возможно, Акбар Джалилов не успел бы сомкнуть контакты детонатора и в питерском метро жертв удалось бы избежать. Не могу для себя понять: доносы это или попытка спасти чьи-то жизни», — говорит Венедиктов.

По его словам, в проекте в конце 2016 года трудились от двух до семи человек. Венедиктов утверждает, что на создание программы организация не брала «ни у кого денег». «Гранты нам не дали. Господдержки нет. Помощи ни от кого не ждем. Контрактов с правоохранительными органами нет», — подчеркивает он.