Федеральная служба исполнения наказаний попросит суд обязать политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального больше не совершать административных правонарушений. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

«УФСИН России по Москве обязана обратиться в суд с представлением о возложении на А. А. Навального дополнительной обязанности, а именно не совершать административные правонарушения», — пояснили в ведомстве.

Московское управление ФСИН планирует обратиться в суд 11 апреля. Основанием для обращения стал административный арест Навального на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции после задержания на митинге против коррупции 26 марта.

В декабре 2014 года Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве при заключении контрактов на перевозку с компанией «Ив Роше». Олега Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии, Алексея — к аналогичному условному сроку.