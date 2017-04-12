Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный предложил провести следующий масштабный митинг против коррупции 12 июня — в День России. С соответствующей инициативой он выступил в своем блоге.

Выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки. Привлечем еще больше городов, соберем еще больше народу. Любой нормальный человек сейчас за нас. Надо просто хорошенько объяснить, что происходит Алексей Навальный, основатель ФБК

По мнению оппозиционера, расследование ФБК о «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева разделило население страны на три группы. Первая — «нормальные граждане и патриоты», которые требуют ответов от власти вне зависимости от своих политических взглядов. Вторая — «небольшая, но хорошо оплачиваемая группа», в которую входят «предатели, воры, жулики, лицемеры и трусы», помогающие скрыть факты коррупции и помешать протесту. И третья — самая большая группа граждан, до сих пор не знающих о расследовании «из-за тотальной цензуры в СМИ и молчания власти».

«Наша задача проста: мы, честные патриотичные граждане, должны делать все, чтобы к нам примкнуло как можно больше людей из группы № 3 для того, чтобы вместе бороться с ворьем и предателями из группы № 2», — пояснил Навальный.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной империи» премьер-министра страны Дмитрия Медведева. В нем рассказывается о созданной политиком схеме по владению и управлению особняками, яхтами, агропромышленными компаниями и винодельнями в России и за рубежом через сеть благотворительных организаций и доверенных лиц. 26 марта в стране состоялись антикоррупционные митинги под лозунгом «Он нам не Димон», участники которых призывали власти расследовать факты, упомянутые в отчете ФБК. Сам Медведев отреагировал на расследование лишь 4 апреля.

12 июня может состояться следующая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Обычно она проходит в апреле, однако в 2017 году ее перенесли. По официальной версии, из-за загруженности главы страны.