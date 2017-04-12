Организаторы демонстрации «Злой Первомай», которая пройдет 1 мая в Москве, начали согласовывать акцию с властями. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Митинг организовывают Российское феминистское объединение «Она», профсоюз журналистов и работников СМИ, движение «Социалистическая альтернатива», Российское социалистическое движение, профсоюз работников народных предприятий, «Радужная ассоциация», Анархистское движение Москвы и другие движения и организации.

Демонстрация пройдет под лозунгом «Расскажи стране о своей зарплате». Место ее проведения будет объявлено позже.