Утром в четверг, 13 апреля, в Москве задержали одного из организаторов «Русских маршей» — Ивана Белецкого. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителей движения «Новая оппозиция».

В движении полагают, что обыски и задержания связаны с уголовным делом, которое возбудили после того, как в эфире телеканала РЕН ТВ показали видео, на котором Белецкий, а также националист Дмитрий Дёмушкин и саратовский политик Вячеслав Мальцев якобы обсуждают готовящуюся попытку госпереворота.

Ранее стало известно, что Вячеслава Мальцева тоже задержали. В его квартире проходят обыски. По предварительным данным, к Мальцеву правоохранительные органы пришли из-за того, что он напал на полицейского в Москве во время митингов 26 марта.

Также правоохранительные органы пришли с обысками еще к одному члену «Новой оппозиции» — организатору «Антикризисного митинга» Юрию Горскому.