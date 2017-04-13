Обновлено: депутат петербургского парламента Борис Вишневский прокомментировал эту информацию

Власти Санкт-Петербурга хотят передать Исаакиевский собор РПЦ к 12 июля, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Минкультуры и Русской православной церкви.

12 июля в России празднуют День святых первоверховных апостолов Петра и Павла и именины Петра I. Обычно в этот день патриарх Кирилл приезжает в Петербург, чтобы провести службу в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее СМИ сообщали, что передачу Исаакия РПЦ хотят приурочить к Пасхе. 28 марта Петербургский избирком разрешил референдум по статусу Исаакиевского собора. Депутаты Заксобрания рассмотрят эту заявку до 26 апреля. Директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров говорил о желании музея оспорить передачу собора в суде.

UPD (12:18): Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о передаче собра. «Дорогие друзья, не ведитесь на эти “утки”. Их единственная цель - заставить нас нервничать, сеять панику и ослаблять волю к победе. Сейчас они панически боятся нашего референдума, так как знают, что большинство петербуржцев на нашей стороне. Поэтому наши оппоненты вновь запускают слухи и сплетни», — написал он.