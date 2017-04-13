Ситуация«Мы будем скучать по „Брюсову“ и помнить о нем до конца своих дней»
Резиденты и представители «Корабля» рассказали, что будет с их проектами после его закрытия
Накануне стало известно, что корабль «Брюсов», пришвартованный у парка «Музеон», 15 мая уберут с набережной Москвы-реки по решению суда. Для процедуры закрытия проекта выбрали новый менеджмент. Проекты, расположенные на корабле, будут работать до 14 мая включительно. The Village пообщался с резидентами «Брюсова» и выяснил, что они думают о закрытии площадки, куда планируют переезжать и как все это скажется на их бизнесе и клиентах. А представители самого «Корабля» рассказали нам, по чему будут скучать больше всего.
Конечно, мы в ужасе. Корабль был прекрасным пространством для штаб-квартиры United Notions. В этом году осенью мы готовим крупную международную выставку с участием 20 стран, и подготовка всего этого мероприятия — очень сложное дело. Сейчас, оставшись без офиса, практически на улице продолжать работу крайне тяжело. Мы надеемся, что мир не без добрых людей, ищем помощи со стороны культурных институтов.
Новость о закрытии застала нас врасплох в момент подготовки к нашей 3-й выставке, поэтому переезд и обустройство на новом месте займут определенное время, что негативно скажется на динамике подготовки и может повлиять на даты проведения мероприятия. А это нас крайне удручает, так как на данный момент мы ведем, как я уже сказал, переговоры с 20 странами. Мы находимся в очень активном поиске пространства, но пока все безрезультатно.
Мы крайне обеспокоены тем, что в Москве и так мало мест, где творческие единицы могут существовать, развиваться, и что маленький корабль помешал кому-то по непонятным причинам. На наш взгляд, «Корабль» был коммерчески успешным проектом для «Музеона» и парка Горького, так как огромное количество москвичей посещали этот кластер с большим удовольствием.
В связи со внезапностью переезда мы не можем адекватно спланировать затраты на аренду, сам переезд, сохранение запасника, где сейчас находится более тысячи работ разных дизайнеров со всего мира, в том числе русских, которые представляют ценность для культуры. Конечно, мы понесем убытки, объемы которых посчитать пока трудно.
Раньше страхов вообще не было. Корабль — это такое же пространство, как и любое другое, но его нахождение на реке благоприятно влияло на атмосферу. Это очень важно, так как в благоприятных условиях гораздо лучше идут дела и мы очень много смогли осуществить — например, нам удалось провести в Москве два крупных международных события, которые ранее никто никогда не делал. Речь идет о предыдущих двух выставках в 2015 и 2016 году. Это центр города, зеленый центр, это парк, это воздух и это река. А у воды всегда хорошо. Корабль помогает всем чем может.
«Форма и содержание»
Для нас это действительно шок, потому что предполагалось, что есть вероятность, что «Брюсов» может закрыться, но, так как сейчас начало сезона, никто не мог и подумать, что закроют именно в сезон, когда лето и самая тема для «Брюсова» и время его трафика. Когда мы узнали, сразу же начали ездить по площадкам, которые могли бы стать альтернативой. Но сейчас конкретной альтернативы нет, потому что «Брюсов» — уникальное место. Этот формат был ближе нам, потому что это корабль, а не торговый центр, а мы сами занимаемся концептуальными ювелирными изделиями.
Ни для кого не было секретом, что ситуация с «Брюсовым» очень критична: конечно, команда показывала, что они пытаются бороться со всей системой, но никаких гарантий никто дать не мог. Мы на корабле своего рода коммуна, которая поддерживает друг друга. И в такой ситуации пытаемся выжить из этого всего максимум. Со своей стороны команда корабля как альтернативный вариант предложила «Хлебозавод». Так как команда хорошая и за ней можно идти, мы рассматриваем этот вариант, потому что он тоже близок нам по формату. Мы стараемся нести искусство в массы, и это пространство может нам подойти. Но мы будем очень скучать по прекрасному виду, будем скучать по необычному состоянию качки во время работы. Это дорогого стоит.
Конечно, мы, как и все, очень раздосадованы по этому поводу. Мы вместе с еще несколькими резидентами корабля рассматриваем как новое пристанище «Хлебозавод». Параллельно мы уже какое-то время присматриваем центральное, большое помещение для второго магазина. «Брюсов» — это замечательное место, всем так полюбившееся. Городской оазис в самом центре, как они сами себя нарекли. За два года работы здесь мы получили интересный опыт, не менее интересные знакомства, эстетическое удовольствие от живописных видов и ни разу не заскучали. Искренне жаль, что все так складывается и что маленькая эпоха этого удивительного и любопытного пространства подходит к концу, но для нас это только начало.
Мико Арутюнян
Sito
Как мы можем относиться к закрытию, когда наш уважаемый Сергей Собянин всегда все решает ради своего будущего. Ему это место нравится, поэтому он его и забирает под себя. Это, конечно, печально и обидно, что так происходит. В этой стране законы делают в тот же день. Планы у нас большие: мы сейчас открыли первую точку в Театральном проезде, дальше мы хотим открыться на Центральном рынке и в «Авиапарке».
Это был первый подобный проект в Москве, такого раньше не было и, думаю, уже не будет. Это был очень интересный формат. Сам корабль — очень красивое и интересное место с большим количеством популярных заведений. Мы с этого вообще начали, это наше первое Sito. Нам вдвойне обидно, что так выходит. Сам корабль — наш второй дом.
Его и раньше закрывали, но как-то находился общий язык. Сейчас вроде Собянина ничего не устраивает, он просто обещал, что этим летом корабль останется, но получилось так, что за свои слова никто больше не отвечает.
Обидно, что распилят — и на металлом, хоть и обещают, что будет новое место. Но это все для того, чтобы закрыть уши и глаза. Мы будем скучать по кораблю.
Not My Size
Мы очень расстроены, потому что практически два года провели на этом корабле. Этот проект очень многое дал нам, много новых эмоций, много новых клиентов, друзей. И мы считаем, что этот проект инновационный для России. Аналогов ему нет. Очень жаль, что его закрывают.
В данный момент мы просматриваем пространство на территории «Хлебозавода», думаем переезжать туда, поскольку это пространство больше всего подходит по эстетическим моментам и с точки зрения проходимости и цены. Затраты, конечно, достаточно большие, потому что эта проблема появилась внезапно. Мы не были к этому готовы. Убытки будут, и их еще придется считать. Мы будем скучать по «Брюсову» и помнить о нем до конца своих дней.
Nim Design
Закрытие «Корабля» — очень печальное событие, потому что это одно из самых прекрасных мест в Москве для работы. Это пространство, где ты можешь и купить что-то, и погулять, и пообедать. У нас сложилась потрясающая атмосфера здесь с другими резидентами. И вот теперь все — это место закрывают. Но это неудивительно: в Москве часто такое случается — хорошие места берут и закрывают.
Мы, конечно, уже думаем, куда переехать, рассматриваем несколько вариантов. Во-первых, это может быть «Хлебозавод», которым занимается та же команда, что открыла «Брюсова», и теперь активно развивает новое пространство. Мы сейчас думаем, что нам подходит с точки зрения проходимости места, доступности для наших клиентов — чтобы повысить наши продажи. Каких-то сильных убытков в связи с закрытием «Брюсова» и перемены места у нас не будет, я думаю, но теперь нам нужно найти еще более удобное расположение. Все меняется в этом мире, в Москве тем более все меняется постоянно, и мы это будем использовать как возможность сделать шаг вперед, шаг на ступеньку выше.
Конечно, мы будем скучать по теплой команде, которая сложилась у нас на «Брюсове», а также очень будем скучать по виду из окна — на Москву-реку, на ЦДХ, по дороге на работу через парк «Музеон», по команде из интересных и стильных людей, по благотворной для работы обстановке. На корабле очень необычное пространство — здесь ощущаешь себя по-особенному. В Голландии, например, много зданий стоят на воде и никому не мешают, а у нас вечно придумывают какие-то истории.
Арт-школа имени Петра Кончаловского
Это был очень интересный проект, культурный кластер. Мы отработали там год, и только через нашу студию за это время прошли несколько тысяч человек. К нам в основном приходили те, кто посещал парк «Музеон», а также жители окрестных кварталов, как взрослые, так и дети. Мы, конечно, с самого начала понимали, что «Корабль» могут закрыть, владельцы предупреждали нас о такой вероятности, так что никаких претензий к ним нет.
Сейчас департамент имущества города Москвы нам передает бывшую мастерскую Петра Кончаловского в районе метро «Маяковская», недалеко от Музея Булгакова. Возможно, мы там будем вести какие-то курсы и частично там продолжим занятия. Также мы сейчас интенсивно начали искать новое помещение, которое способно вместить студию, расположенную на «Брюсове». Однако найти что-то в районе «Музеона» и ближайших к нему точках очень сложно (а именно из этого района большинство наших учеников). У «Брюсова» была своя, особенная аудитория людей. Люди, которые к нам там ходили, они любят именно там проводить время. Есть много помещений, так или иначе приспособленных для художественной деятельности, а вот чтобы студия была на корабле — такого больше не было и больше не будет, и это очень обидно.
Mams & Paps
Москва теряет проект, у которого нет аналогов вообще ни в России, ни в мире. Самый невероятный проект, который был. Это потеря для города. Мы, к счастью, и так планировали расширяться летом. Мы меняем локацию, и так совпало, что это расширение стало просто заменой. Мы теперь будем на дизайн-заводе «Флакон».
Творческих кластеров в Москве очень много, но «Брюсов» из-за локации очень уютно расположился. Резиденты же представляют собой очень качественный контент. Наполнение корабля шикарное, и все резиденты очень интересные. Он был сейчас как никогда готов к сезону. Поэтому закрытие втройне обидно.
«Брюсов» — это очень важный этап становления и в моей жизни, и в жизни наших людей. Все резиденты так или иначе держали возможность закрытия в голове, но все надеялись, что этот день не наступит. Даже сложно представить, что через месяц уже не будет корабля.
Мы чувствуем себя прекрасно. О дальнейших планах мы расскажем позже, когда будут какие-то конкретные договоренности. Конечно, теперь нам понадобится новое пространство для магазина. Как мы оцениваем потери — это наша коммерческая тайна, но страхов у нас не было и нет.
После переезда будем скучать по СМИ, которые реагируют не только на потоки негатива, но и на хорошие, светлые и радостные новости — например, рассказывают про резидентов «Брюсова». Особенности его формата очевидны — это корабль, это особенный вид пространства. Однако чем такой формат был лучше, мы сказать не можем: все-таки это наш первый магазин в столице.
PR-менеджер корабля «Брюсов»
Больше всего буду скучать по ощущению вечного круиза на борту и по команде «Корабля». Я в проект пришла осенью 2015 года и с первого дня почувствовала, что хочу работать здесь и со всеми этими людьми. Сложившаяся ситуация еще раз подтвердила мое убеждение в том, что на «Брюсове» живут самые сплоченные и душевные проекты. Еще буду скучать по «Музеону», потому что парк в будни, ранним утром и с воды — это совсем другой мир, совсем не тот парк, который мы видим в выходные. Буду скучать по каждой собаке, которая заходила к нам на борт, по всем маленьким друзьям корабля, которые любили его за пиратский дух; по специфическому запаху металлических внутренностей корабля; буду очень скучать по речным прогулкам на Лодке-лодочке. Даже по памятнику Петру буду скучать — с корабельного ракурса он выглядит киношно и приятно.
Обложка: Корабль «Брюсов»
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