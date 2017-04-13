Конечно, мы в ужасе. Корабль был прекрасным пространством для штаб-квартиры United Notions. В этом году осенью мы готовим крупную международную выставку с участием 20 стран, и подготовка всего этого мероприятия — очень сложное дело. Сейчас, оставшись без офиса, практически на улице продолжать работу крайне тяжело. Мы надеемся, что мир не без добрых людей, ищем помощи со стороны культурных институтов.

Новость о закрытии застала нас врасплох в момент подготовки к нашей 3-й выставке, поэтому переезд и обустройство на новом месте займут определенное время, что негативно скажется на динамике подготовки и может повлиять на даты проведения мероприятия. А это нас крайне удручает, так как на данный момент мы ведем, как я уже сказал, переговоры с 20 странами. Мы находимся в очень активном поиске пространства, но пока все безрезультатно.

Мы крайне обеспокоены тем, что в Москве и так мало мест, где творческие единицы могут существовать, развиваться, и что маленький корабль помешал кому-то по непонятным причинам. На наш взгляд, «Корабль» был коммерчески успешным проектом для «Музеона» и парка Горького, так как огромное количество москвичей посещали этот кластер с большим удовольствием.

В связи со внезапностью переезда мы не можем адекватно спланировать затраты на аренду, сам переезд, сохранение запасника, где сейчас находится более тысячи работ разных дизайнеров со всего мира, в том числе русских, которые представляют ценность для культуры. Конечно, мы понесем убытки, объемы которых посчитать пока трудно.

Раньше страхов вообще не было. Корабль — это такое же пространство, как и любое другое, но его нахождение на реке благоприятно влияло на атмосферу. Это очень важно, так как в благоприятных условиях гораздо лучше идут дела и мы очень много смогли осуществить — например, нам удалось провести в Москве два крупных международных события, которые ранее никто никогда не делал. Речь идет о предыдущих двух выставках в 2015 и 2016 году. Это центр города, зеленый центр, это парк, это воздух и это река. А у воды всегда хорошо. Корабль помогает всем чем может.