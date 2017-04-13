«РБК» выяснил, сколько московская мэрия потратит на проведение сезонных фестивалей в 2017 году.

511 000 000 рублей потратят

на проведение

сезонных фестивалей в Москве в 2017 году

В конце ноября 2016 года государственное бюджетное учреждение «Московские ярмарки» объявило тендер на «проведение торгово-развлекательных и культурно-массовых мероприятий» с декабря 2016-го по январь 2018 года. Стоимость контракта составляла 591,9 миллиона, из которых порядка 80 миллионов потратили на фестиваль «Путешествие в Рождество» и другие новогодние мероприятия.

Таким образом, на сезонные фестивали в 2017 году и начале 2018 года потратят 511 миллионов рублей, утверждает «РБК». По информации издания, в 2017 году в городе планируется провести более десяти мероприятий, включая фестиваль «Пасхальный дар», который начался 12 апреля и продлится до 23 апреля.

Подрядчик разработает концепцию и брендбук всех фестивалей, оборудует площадки для них, обеспечит мероприятия электричеством и уберет территорию после их окончания. На внешние декорации потратят 172,6 миллиона рублей. Шале и другие объекты украсят элементами из дерева, соломы и ткани, на окна повесят шторы, а на нижние части фасадов — живые растения в горшках.

На фестивалях собираются использовать 3 727 декоративных элементов, средняя цена каждой детали при этом составляет 46,3 тысячи рублей. На деревянные каркасы, напольные покрытия, мебель и украшения потратят 63,2 миллиона рублей. Стоимость оформления одного объекта обойдется в 331 тысячу рублей. На комплексное озеленение потратят 63,3 миллиона рублей.

В 2017 году тендер на проведение мероприятий выиграло ООО «МФ-групп», проводившее ранее аналогичные городские мероприятия: «Московское варенье» и «Московскую осень». По информации базы данных СПАРК, cовладельцами компании является Людмила Уголькова и Алевтина Минина. Информацию об их профессиональной деятельности в открытых источниках издание не обнаружило.