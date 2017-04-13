В Санкт-Петербурге возле библиотеки имени Чернышевского на Васильевском острове произошел взрыв. Об этом со ссылкой на сотрудников учреждения сообщает «Фонтанка».

Издание утверждает, что взрывное устройство сработало в руках у подростка, который «что-то поднял около библиотеки». По информации «Фонтанки», он получил травму кисти. Его доставили в больницу. «По предварительной информации, в руках у несовершеннолетнего взорвался неустановленный предмет. Пострадавший госпитализирован, работает полиция», — заявили в пресс-службе ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте также сообщили пользователи соцсетей.