Госдума приняла закон об оформлении больничных в электронном виде. Теперь наряду с больничным на бумажном бланке можно предоставить электронный документ с цифровыми подписями клиники и врача, передает агентство «РБК».

В Минтруде рассчитывают, что введение электронных больничных позволит сделать обмен информацией о страховых случаях прозрачным и облегчит процесс оформления документов для пациентов.

Если закон одобрят Совет Федерации и президент, то он вступит в силу 1 июля 2017 года.