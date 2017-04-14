В Москве на фестивале «Пасхальный дар» задержали ведущего телеканала «Дождь», который записывал ролик в костюме пениса на фоне инсталляции с огромным пасхальным яйцом. Об этом со ссылкой на коллегу Лобкова, Сергея Ерженкова, сообщает русская служба «Би-би-си».

Телеведущего Лобкова задержали в Москве в костюме пениса https://t.co/I0JZxBAsTz — bbcrussian (@bbcrussian) 14 April 2017

«Инсталляция от Петра Палыча Бирюкова и департамента по благоустройству. Полиция не оценила — Пашу задержали», — рассказал Ерженков.

В беседе с изданием Ерженков отметил, что Лобкова доставили в ОВД «Китай-город». В его действиях усмотрели нарушение общественного порядка. На «Дожде» заявили, что журналист снимался для программы «Бремя новостей».

Сюжет выйдет на телеканале 15 апреля. Оператора, работавшего вместе с Лобковым, задерживать не стали.