ФСБ вычислила предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге Аброра Азимова, проверяя телефонные контакты Акбаржона Джалилова, который привел в действие взрывное устройство. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказали изданию источники, близкие к расследованию, Акбаржон Джалилов связался по телефону перед терактом, предположительно, сообщив, что готов устроить взрыв. После теракта Азимов не появлялся в съемной квартире и избавился от своих телефонов. Однако 17 апреля он приобрел пару новых сотовых телефонов и сим-карты. После активации одной из сим-карт сотрудники ФСБ смогли обнаружить его местонахождение.

Издание отмечает, что распределение ролей в террористической группе СК уже установил. Однако председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что «преступление не будет считаться полностью раскрытым, пока под стражей не окажутся все его участники, включая организаторов».

17 апреля в Одинцовском районе Московской области задержали одного из организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге Аброра Азимова. По данным СК, он осуществил подготовку террориста-смертника Джалилова.

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. 6 апреля по этому делу задержали восемь человек: шестерых — в Петербурге, еще двоих — в Москве.