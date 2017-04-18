Военную и специальную технику Росгвардии планируется оснастить 81-миллиметровыми пусковыми установками. Это следует из материалов научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России на сайте госзакупок.

Установка должна обеспечивать автоматизированное наведение на цель и вести по ней отстрел боеприпасов со скоростью не более двух выстрелов в секунду.

Оснащение затронет разведывательную химическую машину РХМ-ВВ, «Урал-ВВ», инженерную машину «Торнадо», бронированный автомобиль «Патруль-СН», СПМ-3 «Медведь» и другую технику.

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин заявил о создании национальной гвардии — специального подразделения на базе внутренних войск МВД. Позже организацию переименовали в Росгвардию.

В ее состав вошли от 350 до 400 тысяч человек из числа сотрудников ОМОНа, СОБРа и ФГУП «Охрана». Среди их основных задач значатся обеспечение общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана гособъектов, содействие пограничным службам, контроль над оборотом оружия и осуществление вневедомственной охраны. Служащим Росгвардии разрешено применять силу и оружие без предупреждения, а также проводить задержания.