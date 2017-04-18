Москвичка Ольга Чучадеева опубликовала пост на свой странице в Facebook, в котором поделилась инцидентом, произошедшим в московском заведении «Teхникум» на Большой Дмитровке.

Чучадеева рассказывает, что в заведении она «пошла в туалет, к которому вела металлическая черная лестница на минус первый этаж», после чего она «пришла в себя уже на пути в институт Склифосовского, с потерянной краткосрочной памятью». Она отмечает, что лестница была плохо освещена, на ней не было приклеено никаких ограничительных лент, и у лестницы отсутствовали перила.

Что именно произошло, она знает только со слов ее друга Алексея Новоселова и официанта. После падения в институте Склифосовского ей поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом большого бугорка правого плеча, гематомы и несколько ушибов. Инцидент повлек большие траты на лечение и восстановление, поэтому Чучадеева обратилась к владельцам заведения за компенсацией.

PR-менеджер «Техникума» Анна Тюрина пообещала передать жалобу и запрос от пострадавшей владельцу заведения, но далее ответа не последовало. Чучадеева написала в личные сообщения владельцу заведения Борису Зарькову, тот пообещал рассмотреть все вопросы по почте, но ответ девушка так и не получила.

Чучадеева рассказала The Village, что, раз она »не получила ответа ни на одно письмо человеческое, где не было никакого намека на иск», теперь она собирается подавать в суд.

Кроме того, она поделилась с The Village содержанием своего разговора с архитектором дизайна и лестницы, Ольгой Трейвас, во время которого последняя сказала, что Чучадеевой «не надо превращаться в абсцессивного преследователя» и что не нужно винить кого бы то ни было в своем плохом самочувствии.

The Village на момент публикации новости не удалось получить комментарий стороны заведения.