Подозреваемый в организации взрыва в петербургском метро Аброр Азимов признал себя виновным в совершении преступления еще до заседания суда. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Армена Задояна.

«Он признает вину в полном объеме», — заявил защитник перед заседанием Басманного суда Москвы, который должен рассмотреть вопрос об аресте задержанного.

Против Азимова возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. За совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.

17 апреля в Одинцовском районе Московской области задержали одного из организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге Аброра Азимова. По данным СК, он занимался подготовкой террориста-смертника Джалилова.

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв, жертвами которого стали 15 человек. 6 апреля по этому делу задержали восемь человек: шестерых — в Петербурге, еще двоих — в Москве.