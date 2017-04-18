Администрация президента России решила запустить кампанию по дискредитации оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю, сообщает телеканал «Дождь».

«На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером», — рассказал один из собеседников телеканала. По данным источников издания, в Кремле для этого создан специальный отдел. Его работу курирует заместитель руководителя внутриполитического управления президента Александр Харичев, говорят источники телеканала.

Кампанией против Навального займется руководство управления внутренней политики, заявили собеседники «Дождя», в частности начальник управления Андрей Ярин. Предполагается, что первый дискредитирующий материал на Навального опубликуют «в ближайшее время».

Один из источников телеканала пояснил, что ранее в управлении внутренней политики отказывались видеть в политике угрозу, однако ситуация «кардинально изменилась» после публикации расследования ФБК о тайных активах премьер-министра страны Дмитрия Медведева и выхода на митинги 26 марта тысяч россиян. В результате на совещаниях в Кремле «возобладало мнение», что «нужно как-то действовать».