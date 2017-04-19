Режиссер «Матильды» Алексей Учитель попросил комитет по этике Госдумы проверить действия депутата Натальи Поклонской. Об этом пишет агентство «РБК».

В своей жалобе он указал на необоснованные обвинения в свой адрес и использование Поклонской заведомо ложной информации и призывов к незаконным действиям в отношении авторов фильма. Также Учитель посчитал «неэтичным», что Поклонская в своем запросе в Генпрокуратуру расценивает художественное произведение как «преступление».

Кроме того, Поклонскую уличили в нарушении авторских прав. Учитель пояснил, что депутат передала произведение группе частных лиц для «возможной экспертизы», а это означает его обнародование. Создатели же «Матильды» не давали на это своего разрешения.

Защита режиссера рассчитывает, что думский комитет по этике научит Поклонскую «нормам приличия». «Мы со своей стороны сосредоточимся на правовом просвещении молодого парламентария», — заявил адвокат Учителя Константин Добрынин. По его словам, действия Поклонской «напоминают несмешную, дурную, но чрезмерно затянувшуюся шутку». «Поклонская, безусловно, позорит российский парламент и умаляет авторитет государственной власти. Ей пора заняться своими прямыми обязанностями либо подыскать себе другую работу», — заключил адвокат.

Ранее режиссер Алексей Учитель назвал «бесполезной дискуссией» претензии депутата Натальи Поклонской к его фильму. 17 апреля Поклонская передала результаты проведенной по ее просьбе экспертизы трейлеров и сценария фильма в Генпрокуратуру.