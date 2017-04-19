В Москве начался снос основного здания Матвеевского рынка, которое власти города признали самостроем. Об этом со ссылкой на представителя столичного управления федеральной службы судебных приставов Тимура Коробицына сообщает «Интерфакс».

По его словам, московское управление ФССП на основании исполнительного листа, который выдан Арбитражным судом города, завело исполнительное производство на ООО «Торговый комплекс „Гесплей“», которое является собственником здания. По решению суда компания в течение месяца должна была снести постройку площадью 2 189 квадратных метров.

«Представители должника были надлежавшим образом уведомлены о возбуждении исполнительного производства и о сроках для добровольного исполнения решения суда. Однако в установленный срок решение суда не было исполнено», — заявил представитель ведомства.

Проблем с началом сноса здания у рабочих не возникло, отметили в УФССП РИА «Новостям». Там добавили, что снос продлится «как минимум еще несколько дней».