Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект об ужесточении уголовной ответственности за склонение к самоубийству. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Документ поддержали 425 депутатов, против не высказался никто.

Документ внесла депутат Ирина Яровая. Она предлагает дополнить Уголовный кодекс тремя новыми статьями, вводящими наказание за склонение к самоубийству или помощи в нем, организацию склонения к самоубийству и за вовлечение несовершеннолетних в деятельность, угрожающей их жизни.

В пояснительной записке Яровая утверждает, что законопроект направлен против администраторов «групп смерти».