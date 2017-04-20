Жильцы московского дома, в котором, как предполагается, прописан президент России Владимир Путин, пожаловались на стройку поблизости, из-за которой по зданию пошли трещины. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова подтвердила, что Путин прописан в доме № 6 на улице Академика Зелинского, рядом с которым расположилась стройплощадка, и заявила, что это «необычное место».

По словам жильцов, строительство на участке рядом с «домом Путина», согласно заключению экспертов, в принципе невозможно, так как там течет река Кровянка. Они уже пытались остановить стройку, но им это не удалось.

«Схватив за руки за ноги и депутатов и жителей, выкинули их просто за пределы забора. Мне при этом сломали ребро, украли наушник от телефона.... Я прямо сразу зафиксировал все повреждения, написал заявление в полицию, через некоторое время от полиции получил ответ, что ничего не было», — рассказал местный житель Григорий Толкачев.

Строительство ведется рядом с гостиницей «Спутник» по заказу компании «Меджиком». Она принадлежит офшорной фирме и Федерации независимых профсоюзов России, руководитель которой — Михаил Шмаков — на прошлых президентских выборах был доверенным лицом Путина. «Спутник» — один из активов ФНПР.

Согласно проектным документам, на месте стройки должен был появиться новый корпус гостиницы и подземная парковка, однако в начале апреля в недостроенном здании начали продавать квартиры. Русакова подчеркивает, что на публичных слушаниях изменение вида разрешенного использования участка не согласовывалось.