Орехово-Зуевский городской суд Московской области удовлетворил требование прокуратуры и признал запрещенной информацию на двух сайтах о зацепинге. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Прокуратура установила, что на этих ресурсах распространялась «обучающая информация о методах и способах передвижения на не предназначенных для проезда частях» поездов и электричек. Чтобы устранить угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, прокуроры пожаловались на эти сайты в суд.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Как только соответствующее решение вступит в силу, сайты включат в черный список Роскомнадзора.

Ранее эксперты Роспотребнадзора признали скрытой формой суицидального поведения субкультуру зацепинга, суть которой заключается в получении удовольствия от езды на поезде снаружи вагона. После этого Роскомнадзор начал блокировать сайты и сообщества, посвященные этому экстремальному занятию.