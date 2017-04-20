Сотрудники департамента труда и социальной защиты Москвы стали фигурантами уголовного дела о гибели школьников на Сямозере в июне 2016 года. Об этом сообщает агентство «РБК».

По данным издания, дело возбудили еще в январе 2017 года. Об этом стало известно после того, как представители партии «Яблоко» обратились в Федеральную антимонопольную службу с требованием проверить электронные аукционы департамента соцзащиты, которые выиграла компания ООО «Парк-отель «Сямозеро». Еще летом 2016 года в их проведении обнаружили признаки картельного сговора.

Из ответа ФАС следует, что делом занимается главное управление Следственного комитета по расследованию особо важных дел. Его фигуранты проходят по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса — халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. Их имена не раскрываются.

В Центре антикоррупционной политики «Яблока» уточнили, что контракты подписывала замглавы департамента Татьяна Барсукова. Сама она заявила «РБК», что для нее информация о возбужденном против сотрудников ведомства уголовном деле стала «просто неожиданностью». Также Барсукова уточнила, что СКР уже дважды возбуждал и прекращал дела против сотрудников мэрии из-за случившегося на Сямозере. По ее данным, сейчас не закрытых дел против чиновников нет.

СКР оперативный комментарий о поводу расследования дела в отношении столичных чиновников предоставить не смог.

В июне 2016 года участники детского оздоровительного лагеря «Парк-Отель Сямозеро», прибывшие в Карелию из Москвы, попали в шторм во время сплава на водоеме. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. Из-за непогоды лодки перевернулись и утонули. В результате погибли 14 детей.