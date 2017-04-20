Законопроект, который предлагал лишать российского гражданства осужденных за терроризм, отозвали из Госдумы. Об этом сообщает русская служба «Би-би-си».

Карточка законопроекта на сайте Госдумы располагалась по этому адресу, сейчас ее там нет. По словам собеседников издания в Госдуме, инициативу отозвали по требованию руководства палаты из-за противоречия ее положений Конституции. «Пришли от Володина и велели срочно его убрать», — заявил источник «Би-би-си».

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев рассказал, что после корректировки законопроект внесут снова. «Смысл останется тот же. Но гражданства, согласно документу, не будут лишать тех, кто получил его по праву рождения. Норма коснется тех, кто получил его позднее, и мигрантов», — объяснил он.

Законопроект о лишении гражданства был внесен лидерами всех четырех парламентских фракций 18 апреля. Это было сделано вскоре после того, как такую инициативу озвучил Владимир Путин.