Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о недопустимом замусоривании страны. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

У нас раньше не доходили руки до мусора. Если бы мы были очень маленькой страной, наверное, мы бы раньше задумались, потому что земли бы не осталось, все завалено бы было мусором, но у нас, слава богу, территория большая Сергей Иванов, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

По словам Иванова, не занимаясь утилизацией мусора, Россия накопила около 60 миллиардов тонн только бытовых отходов. «Я не говорю уже о строительных и промышленных отходах, которые, грубо говоря, валяются на земле и уже занимают весьма приличную площадь», — добавил он.

Также политик отметил, что сейчас Россия перерабатывает меньше мусора, чем было в Советском Союзе: тогда утилизировали 50 % бумаги и картона (макулатуры), а сейчас — всего 7 %. Если же страна начнет более активно утилизировать бумагу, то можно будет вырубать меньше лесов. Согласно опросам, россияне уже готовы к раздельному сбору мусора.