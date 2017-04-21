Московские власти отказались согласовать проведение оппозиционной акции движения «Открытая Россия» на Славянской площади, так как это сорвало бы работу приемной президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

По его словам, «толпа людей» у здания, расположенного по адресу Ильинка, 23, и внутри него «полностью парализует» работу приемной, а отсутствие площадки для размещения заявленного количества участников — 10 тысяч человек — создает угрозу безопасности как самих участников, так и не принимающих участия в демонстрации прохожих.

По мнению Черникова, организаторы акции «сознательно призывают людей к явному нарушению действующего законодательства и „принесению себя в жертву“ во имя неясных идей», так как обращения Путину можно направить и «в самой безопасной форме — через электронную приемную».

«Мы будем настаивать на вынесении прокурорского предостережения организаторам», — добавил представитель мэрии. По его словам, заявители, призывающие к участию в несогласованных мероприятиях, несут ответственность за своих сторонников — как по законодательству, так и по общечеловеческим принципам.

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