В Госдуме вновь внесли законопроект о лишении гражданства за терроризм. Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Иван Мельников и Ирина Яровая, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также лидеры партий ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов.

Согласно новой версии документа, власти будут не лишать гражданства, а отменять решение о его предоставлении. Основой для этого станет сообщение «заведомо ложных сведений», то есть отрицательный ответ на вопрос, занимались ли когда-либо претенденты на паспорт терроризмом или приготовлением к терактам.

Благодаря новой формулировке законодатели решили проблему, из-за которой отозвали первую версию документа. Он противоречил российской Конституции.