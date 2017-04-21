Муниципальный депутат района Хамовники Александра Парушина рассказала The Village о том, как местным жителям удалось убедить управу отказаться от проведения программы реновации в районе.

В первый же день появления законопроекта юристы из нашего района сделали его профессиональный разбор, который разошелся по другим районными группам в интернете. Мы координировали людей в нашей районной группе. Когда глава управы понял, что местные жители читали законопроект и им бесполезно отвечать общими фразами, он пообещал, что программа реновации не коснется нашего района. После этого он повторил эту фразу еще раз пять александра патрушина, муниципальный депутат района Хамовники

«Многие жители района знают друг друга. Люди грамотные, сильные и сплоченные. Наш район известен по предыдущим историям, когда нам удавалось отменять стройки или сократить объемы. Людям постоянно мешают жить. Мы совсем не расслабленные сибариты, мы постоянно защищаем свои дома и историю города. Люди бьются не друг за друга, а за соседа. Нам дорого наследие, красота и уют Москвы, которые сохранились в нашем районе», — добавила она.

В среду, 19 апреля, во время встречи с жителями района по поводу программы реновации глава управы Хамовники Сергей Носков пообещал местным жителям, что район не затронет анонсированная столичными властями программа сноса хрущевок.

«Район Хамовники не будет включен в программу реновации, по крайней мере, в ближайшее время, потому что у нас пока нет предложения по стартовым площадкам в районе для переселения», — пояснил он. По его словам, в течение пяти дней префектура ЦАО подготовит документ, дающий «стопроцентную гарантию» невключения района в программу реновации.